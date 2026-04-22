Domyn acquista Orobix mentre valutazione supera 2 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Domyn, startup italiana attiva nell'AI e in precedenza nota come iGenius, ha acquisito Oròbix, azienda attiva nelle soluzioni avanzate di intelligenza artificiale. L'operazione, di cui non sono stati divulfati dettagli finanziari, combina modelli linguistici avanzati, agenti multimodali e soluzioni di governance dell'Intelligenza Artificiale per sviluppare applicazioni destinate a clienti nei servizi finanziari, nel settore pubblico e nei comparti industriali dell'energia, oil & gas e dell'agricoltura.



L'operazione tra Oròbix e Domyn si configura come un'iniziativa strategica a livello europeo per lo sviluppo di soluzioni di Responsible AI. Con sedi a Milano e New York, il gruppo conta oggi 200 dipendenti in sette Paesi e prevede di raddoppiare l'organico nei prossimi 12 mesi, superando una valutazione di 2 miliardi di dollari e puntando a ricavi a nove cifre già nel corso dell'anno.



Il co-fondatore di Orobix, Luca Antiga, è stato nominato CTO. In precedenza ha fatto parte del team di Lightning AI, è stato tra i primi contributori di PyTorch, ed è co-autore di "Deep Learning with PyTorch". Porta con sé un solido background che unisce ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale, ingegneria e sistemi scalabili, con un percorso che spazia dalle infrastrutture per il machine learning all'innovazione open source fino all'implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale in produzione. Anche Pietro Rota, co-fondatore di Oròbix, entrerà in Domyn con un ruolo focalizzato sull'espansione del mercato industriale.



"Luca e Pietro, insieme a tutto il team Oròbix, portano una straordinaria competenza tecnica e una cultura dell'innovazione che si integra perfettamente nel nostro ecosistema - ha dichiarato Uljan Sharka, CEO di Domyn - Sono certo che insieme potremo rafforzare ulteriormente la nostra capacità di fornire soluzioni di AI responsabile per settori altamente regolamentati in Europa e a livello internazionale".



Il prodotto di punta di Oròbix per l'Agentic AI è Teki, una soluzione che consente una gestione scalabile della documentazione tecnica e della conoscenza industriale in ambienti cloud e on-premise. Nell'ambito della visione industriale, Oròbix ha sviluppato AI-go, una soluzione che integra capacità di rilevamento e segmentazione delle immagini in tempo reale, con modelli multimodali che combinano visione e linguaggio, consentendo ai sistemi di intelligenza artificiale di interpretare e agire in modo più efficace su dati complessi in ambito industriale e agricolo.

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