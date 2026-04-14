PageGroup, utile lordo in calo nel primo trimestre mentre cresce l'incertezza

(Teleborsa) - PageGroup , multinazionale britannica di reclutamento, ha chiuso il primo trimestre 2026 con un utile lordo pari a 187 milioni di sterline, in calo del 4,9% rispetto al 2025 a tassi di cambio costanti, in linea con la performance del quarto trimestre 2025. La società ha continuato a riscontrare condizioni di mercato variabili in tutto il Gruppo: le condizioni di mercato nell'Europa continentale e nel Regno Unito sono rimaste difficili, ma ha registrato il sesto trimestre consecutivo di crescita negli Stati Uniti e il quarto trimestre consecutivo di crescita in Asia.



L'indebitamento netto è pari a circa 7 milioni di sterline (quarto trimestre 2025: liquidità netta di circa 31 milioni di sterline, primo trimestre 2025: liquidità netta di circa 54 milioni di sterline), in linea con le aspettative a causa dei consueti deflussi del primo trimestre per bonus trimestrali e annuali.



"Il Gruppo ha registrato un'altra performance solida nonostante un contesto di crescente incertezza geopolitica e macroeconomica - ha detto il CEO Nicholas Kirk - Abbiamo continuato a crescere nell'area Asia-Pacifico e nelle Americhe, che rappresentano complessivamente il 35% del Gruppo. In queste regioni, Stati Uniti e Asia hanno registrato una crescita rispettivamente per sei e quattro trimestri consecutivi. Tuttavia, abbiamo continuato a riscontrare livelli più bassi di fiducia da parte di candidati e clienti in Europa, in particolare nel nostro secondo mercato più grande, la Francia, e nel Regno Unito".



"Sebbene abbiamo osservato segnali di normalizzazione delle attività commerciali in alcuni dei nostri mercati, l'aumento dei rischi geopolitici e macroeconomici dovuto al conflitto in Medio Oriente crea un elevato grado di incertezza sulle prospettive per il resto dell'anno - ha aggiunto - Nonostante questo scenario di mercato, continuiamo a concentrarci sul controllo dei fattori controllabili, a investire in innovazione e tecnologia e a rimanere fiduciosi nell'attuazione della nostra strategia. Abbiamo un modello di business altamente diversificato e adattabile, un bilancio solido e una struttura dei costi costantemente monitorata".

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