Monte-Carlo Fashion Week 2026: moda, sostenibilità e grandi protagonisti

(Teleborsa) - Si conclude con grande successo la Monte-Carlo Fashion Week, che dal 14 al 18 aprile ha trasformato il Principato di Monaco in un hub internazionale di creatività, innovazione e sostenibilità, confermandosi tra gli appuntamenti più rilevanti del calendario moda.



Momento centrale della settimana è stata la Fashion Awards Ceremony & Gala Dinner, durante la quale la Chambre Monégasque de la Mode ha premiato figure di spicco della moda per la loro visione etica ed innovativa.



Tra i riconoscimenti più significativi, il Legacy Award, assegnato postumo a Giorgio Armani. Questo premio è un tributo all’impatto rivoluzionario di Armani sulla moda, alla sua visione, alla sua eleganza senza tempo e alla sua immensa influenza culturale, oltre che alla sua eredità di integrità e stile intramontabile. L’Award è stato consegnato dall’attrice americana Kelly Rutherford a Anoushka Borghesi, Global Communication Director di Giorgio Armani.



L’ambito riconoscimento Positive Change Award è stato attribuito a Francesca Bellettini, Presidente e CEO di Gucci, per la sua leadership visionaria e il suo impegno nel promuovere un modello di business inclusivo, creativo e responsabile, capace di guidare il cambiamento nel settore del lusso a livello globale. A conferirglielo Federica Nardoni Spinetta, Presidente e Fondatrice della Chambre Monégasque de la Mode e della Monte-Carlo Fashion Week.



Il premio Emerging Designer Award è andato a Macy Grimshaw, giovane talento britannico, con master alla Central Saint Martins di Londra. La talentuosa designer é stata premiata da Francesca Airoldi, Chief Business Officer di Condé Nast Italia, per la sua visione creativa unica e per l’approccio sperimentale e sostenibile alla progettazione. Le sue creazioni custom made sono già state indossate da celebrità come Harry Styles, Emma Corrin, PinkPantheress, Paloma Elsesser e sono apparse su copertine di varie riviste.



Il Social Impact & Sustainable Innovation Award, per il contributo all’innovazione responsabile e all’inclusione globale attraverso il lavoro in EssilorLuxottica e Ray-Ban e l’impegno nella diffusione dell’accesso alla salute visiva di EssilorLuxottica Foundation, è stato assegnato a Leonardo Maria Del Vecchio, protagonista di uno straordinario Face to Face tenutosi allo Yacht Club di Monaco.



Altro oratore d’eccezione alle conferenze è stato Alessandro Binello, Group CEO del Gruppo Quadrivio, proprietario di un portafoglio di marchi fashion e beauty, che si distinguono nel panorama internazionale (Twinset, GCDS, Sessùn…). La Fondazione del Principe Alberto II di Monaco ne ha preso parte riunendo un panel di designer ed esperti di sostenibilità, favorendo il dialogo sui temi dell’innovazione responsabile.



L’ultima giornata di sfilate si è svolta nella Grande Verrière del Grimaldi Forum, scenografica struttura in acciaio e vetro.



Ad aprire la sfilata di Twinset è stata la meravigliosa Laila Hasanovic, interprete di un’eleganza fresca e raffinata. La collezione, ispirata alla Côte d’Azur, ha trovato il suo culmine in un gran finale dedicato agli abiti da sera, perfetta espressione di eleganza e contemporaneità.



A seguire in passerella brand monegaschi ed internazionali capaci di interpretare in chiave contemporanea i valori della manifestazione: Kalfar ha conquistato il pubblico con il suo stile chic e contemporaneo; il brand monegasco Beach & Cashmere Monaco by Federica Nardoni Spinetta ha posto al centro la circolarità e l’innovazione responsabile, utilizzando tessuti dead-stock e sperimentando nuove tecniche di tintura. La sfilata ha visto la collaborazione del giovane marchio monegasco Di Iorio Monaco con le loro magnifiche calzature in pizzo. La designer portoghese Diana Mara ha sottolineato l’importanza di una moda etica e consapevole con le sue creazioni ecosostenibili; la creatrice Yasya Minochkina ha presentato una collezione che celebra il glamour e l’identità del territorio monegasco attraverso silhouette raffinate e femminili.



A chiudere la Monte-Carlo Fashion Week è stata la giovane designer inglese Macy Grimshaw con la sua collezione che gioca con le stampe trompe l’oeil, facendo sì che le persone mettano in discussione le apparenze.



Con una programmazione ricca di sfilate, conferenze ed eventi esclusivi, la Monte-Carlo Fashion Week 2026 si conferma una piattaforma autorevole per il dialogo tra moda, sostenibilità e innovazione, proiettata verso il futuro e sempre più centrale nel panorama internazionale.

Condividi

```