Poste, assemblea approva bilancio e saldo del dividendo. Nominato nuovo CdA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Poste Italiane ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e un dividendo complessivo per l'intero esercizio pari a 1,25 euro per azione, deliberando la distribuzione di 0,85 euro per azione quale saldo del dividendo, tenuto conto dell'acconto di 0,40 euro per azione già pagato nel mese di novembre 2025. Tale saldo del dividendo verrà messo in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, in data 24 giugno 2026, previo stacco della cedola n. 18 in data 22 giugno 2026 e record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) in data 23 giugno 2026.



I soci hanno inoltre nominato il nuovo CdA - il cui mandato scadrà in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2028 - che sarà composto da: Silvia Maria Rovere, nominata quale presidente; Matteo Del Fante; Olga Cuccurullo; Carlo d'Asaro Biondo; Alessandro Marchesini; Salvatore Muscarella; Vincenza Patrizia Rutigliano; Francesco Scacchi; Vanda Ternau. Confermato il compenso del presidente in 60.000 euro lordi annui e quello di ciascuno degli altri consiglieri in 40.000 euro lordi annui.



L'assemblea ha anche: approvato, con voto vincolante, la politica di remunerazione adottata dalla società per l'esercizio 2026 in materia di remunerazione degli amministratori, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, comprensiva delle linee guida sulla politica in materia di remunerazione e incentivazione 2026 del Patrimonio BancoPosta; espresso voto favorevole, di carattere non vincolante, sulla relazione sui compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2025; approvato i Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

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