Banca Popolare Pugliese, ok da soci a bilancio 2025 e dividendo di 0,17 euro

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria dei soci della Banca Popolare Pugliese ha deliberato; l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, nonché la proposta di riparto dell'utile di esercizio di 20.438.580 euro, con la destinazione di 10.407.285 euro alle riserve e di 10.031.295 euro ai soci a titolo di dividendo in ragione di 0,17 euro per azione; la fissazione del prezzo di rimborso delle azioni nei casi previsti dallo Statuto in 3,06 euro e in 3,00 euro il prezzo di emissione delle azioni nei casi consentiti.



Via libera anche al rinnovo parziale del CdA con la nomina per il triennio 2026/2028 di quattro componenti, confermando nella carica gli amministratori uscenti Adalberto Alberici, Cesare Pedone, Vito Antonio Primiceri e nominando un nuovo amministratore nella persona della Rossella Leopizzi; la nomina della Luisa Crusi quale sindaco supplente.

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