Wall Street in stand-by in attesa di trimestrali big tech e Fed

(Teleborsa) - Seduta poco mossa a Wall Street
, dove - in attesa della decisione sui tassi Fed che arriverà mercoledì - tiene banco la caotica situazione in Medio Oriente
. L'Iran
avrebbe infatti proposto di porre fine al blocco dello Stretto di Hormuz
in cambio della revoca delle misure di blocco americane e della cessazione del conflitto, con il dossier nucleare rinviato a una fase successiva. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi
ha incontrato domenica il Sultano dell'Oman a Mascate e oggi è a Mosca per un colloquio con Putin
, nell'ambito di un tour che ha incluso due tappe in Pakistan, dove i leader cercano di riavviare i negoziati
con Washington.
Sul fronte societario
, Verizon
ha chiuso il primo trimestre con risultati superiori alle attese
che hanno spinto la società anche ad alzare la guidance sugli utili nel 2026. Corre Qualcomm
dopo le indiscrezioni in merito ad una potenziale collaborazione
con OpenAI
sui chip per smartphone. Sempre per quel che riguarda OpenAI, l'azienda di intelligenza artificiale e Microsoft
hanno annunciato alcune variazioni
alla loro collaborazione strategica
: tra le novità, l'azienda si Seattle non ha più la licenza esclusiva
sulla proprietà intellettuale su modelli e prodotti di OpenAI. Nel frattempo, la Cina ha bloccato
l'acquisizione della startup Manus AI
da parte di Meta
.
Guardando ai principali indici
, il Dow Jones
che si attesta sui valori della vigilia a 49.152 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500
(New York
), che si posiziona a 7.165 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100
(-0,15%); come pure, consolida i livelli della vigilia l'S&P 100
(+0,07%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti telecomunicazioni
(+1,36%) e finanziario
(+0,68%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti beni di consumo per l'ufficio
(-0,74%), materiali
(-0,61%) e beni di consumo secondari
(-0,44%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Verizon Communication
(+3,79%), Salesforce
(+2,24%), Nvidia
(+1,72%) e Travelers Company
(+1,28%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su IBM
, che ottiene -1,91%. Spicca la prestazione negativa di McDonald's
, che scende dell'1,79%. Apple
scende dell'1,70%. Contrazione moderata per United Health
, che soffre un calo dell'1,37%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Micron Technology
(+5,33%), GE Healthcare Technologies
(+2,50%), AppLovin
(+2,26%) e Alphabet
(+2,19%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su ARM Holdings
, che continua la seduta con -8,43%. Scende Marvell Technology
, con un ribasso del 4,45%. Crolla Advanced Micro Devices
, con una flessione del 4,26%. Vendite a piene mani su Microchip Technology
, che soffre un decremento del 3,85%.