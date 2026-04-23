Alerion, ok da soci a bilancio e dividendo di 0,61 euro. Nominato nuovo CdA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Alerion Clean Power , società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, ha approvato il bilancio 2025 e la proposta di distribuzione di un dividendo di 0,61 euro lordi per ogni azione ordinaria in circolazione (al netto delle azioni proprie) alla data dello stacco della cedola. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 6 maggio 2026, con stacco della cedola n. 15 in data 4 maggio 2026, record date 5 maggio 2026.



I soci hanno nominato il CdA per il triennio 2026-2028, determinandone in 10 il numero dei componenti. Sulla base dell'unica lista presentata dal socio Fri-El Green Power S.p.A., quale titolare del 64,78% del capitale, sono stati nominati: Josef Gostner (Presidente), Stefano Francavilla, Patrick Pircher, Germana Cassar, Antonia Coppola, Thomas Gostner, Michela Zeme, Carlo Delladio, Pietro Mauriello ed Elisabetta Salvani.



Il CdA ha inoltre nominato Carlo Delladio quale Lead Independent Director. Ha anche attribuito le cariche e conferito i poteri, nominando Josef Gostner presidente e amministratore delegato, Stefano Francavilla Vice Presidente e Amministratore Delegato, Patrick Pircher Amministratore Delegato e Pietro Mauriello Consigliere Delegato.



(Foto: Vidar Nordli on Unsplash)

Condividi

```