Milano 12:18
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Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,16%)

L'Indice della Borsa di Shanghai prende il via a 4.086,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,16%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa cinese, che riporta un cauto +0,16%, a quota 4.086,34 in apertura.
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