Milano 12:19
48.223 +1,15%
Nasdaq 27-apr
27.306 0,00%
Dow Jones 27-apr
49.168 -0,13%
Londra 12:19
10.366 +0,43%
Francoforte 12:19
24.108 +0,10%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,36%

Il FTSE MIB esordisce a 47.846,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,36%
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,36%, dopo aver aperto a 47.846,69 punti.
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