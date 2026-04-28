ETS, Banca Profilo alza target price con margini record e liquidità pronta per essere impiegata

(Teleborsa) - Banca Profilo ha incrementato a 10,2 euro per azione (dai precedenti 9,5 euro) il target price su E.T.S. - Engineering and Technical Services , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e direzione lavori in diversi settori, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Gli analisti scrivono che ETS sta attuando il suo programma disciplinato di utilizzo dei proventi IPO lungo tre assi: (i) capitale umano, con 58 FTE (+5 su base annua) per costruire competenze specializzate interne; (ii) innovazione tecnologica; (iii) M&A selettivo, con progressi tangibili nel 2025: la creazione di ETS NH (controllata al 72%, ingegneria nucleare e dell'idrogeno), che nel febbraio 2026 ha firmato un accordo quadro per una partecipazione del 51% in BAQ Suisse (spin-off del CERN nel settore della sicurezza nucleare), insieme alla valutazione in corso di una partecipazione del 51% in una società di ingegneria attiva nella progettazione strutturale e nell'adeguamento sismico. Il piano industriale del management per il periodo 2026-2028 rafforza queste priorità, con un'ulteriore espansione della capacità produttiva prevista nell'Italia meridionale.



Banca Profilo ha rivisto le stime su ricavi da vendite e servizi a 17,6 milioni di euro nel 2026 (+10,7% su base annua, rispetto a 18 milioni di euro) e a 17,9 milioni di euro nel 2027 (+1,8%, rispetto a 19,1 milioni di euro), introducendo un EBITDA per l'esercizio 2028 di 19 milioni di euro (+6,2%), con un CAGR 2025-2028 del +6,2%. Nonostante i ricavi inferiori, l'EBITDA è rivisto al rialzo su tutto l'orizzonte temporale a 5,2 milioni di euro/5,1 milioni di euro/5,3 milioni di euro (margini del 29,2%/27,9%/27,6%) sull'incremento previsto per l'esercizio 2025, con il picco del 31,4% che si normalizzerà gradualmente grazie al proseguimento delle assunzioni specializzate. La principale revisione riguarda il capitale circolante: l'OWC è ora pari a circa il 27-31% dei ricavi (rispetto a un profilo precedente più favorevole), con un DSO di circa 170 giorni e un CCC di circa 29 giorni. Il net cash è ridotto a 8,9 milioni di euro/10,5 milioni di euro/12,8 milioni di euro (rispetto a 10,4 milioni di euro/14,3 milioni di euro) poiché viene applicato un payout del 70% sull'intero piano (rispetto al 30%, il limite minimo previsto dalla policy), in linea con la proposta DPS per l'esercizio finanziario 2025.



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

Condividi

```