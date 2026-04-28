Francoforte: in calo Siemens Energy
(Teleborsa) - Composto ribasso per il leader delle energie rinnovabili, in flessione del 2,41% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Siemens Energy rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Siemens Energy. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 176,2 Euro. Primo supporto visto a 171,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 169,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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