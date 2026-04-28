Londra: andamento rialzista per Shell
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il distributore di petrolio e gas naturale, che tratta in utile del 2,37% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Shell mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,68%, rispetto a -2,16% del principale indice della Borsa di Londra).
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Shell, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 32,62 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 33,66. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 31,95.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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