Londra: andamento rialzista per Shell

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il distributore di petrolio e gas naturale , che tratta in utile del 2,37% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Shell mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,68%, rispetto a -2,16% del principale indice della Borsa di Londra ).





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Shell , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 32,62 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 33,66. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 31,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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