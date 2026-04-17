MAIRE rinnova accordo con Covivio per quartier generale a Milano con riqualificazione

(Teleborsa) - MAIRE , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha rinnovato l'accordo con Covivio per la locazione del proprio quartier generale nel Complesso Garibaldi. Situato in Piazza Sigmund Freud, nel cuore dell'area compresa tra Garibaldi, Porta Nuova e Isola, il complesso rappresenta da oltre quindici anni il principale hub operativo di MAIRE.



L'accordo prevede un'estensione di lungo periodo - superiore ai 20 anni - della permanenza di MAIRE e l'avvio di un articolato programma di interventi di riqualificazione dell'immobile, che saranno realizzati principalmente da Covivio a partire dal 2028, garantendo la piena continuità operativa delle attività aziendali. Gli interventi consentiranno un significativo miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e una riduzione strutturale dei costi di gestione, in particolare per riscaldamento e condizionamento.



Progettate negli anni Cinquanta e completate negli anni Sessanta, le Torri rappresentano uno dei primi esempi di architettura direzionale in altezza a Milano. Per decenni hanno segnato lo skyline cittadino, stagliandosi come simbolo di modernità ben prima della nascita dei più recenti grattacieli che oggi caratterizzano l'area. MAIRE occupa il complesso dal 2010, contribuendo nel tempo alla sua valorizzazione come polo direzionale di riferimento.



"Le Torri MAIRE sono ormai parte della nostra storia e dell'identità di Milano - ha detto Fabrizio Di Amato, presidente e fondatore di MAIRE - Rinnovare la nostra presenza qui, puntando su efficienza energetica e soluzioni rinnovabili, significa dare forma concreta a una visione in cui crediamo: coniugare crescita ed efficienza riducendo l'impronta ambientale e migliorando la qualità del lavoro".

Condividi

```