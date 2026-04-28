Soges, ValueTrack abbassa fair value con traiettoria utili a breve termine più prudente

(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato a 2,9 euro per azione (dai precedenti 3,1 euro) il fair value su Soges Group , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'ospitalità alberghiera e congressuale all'interno di strutture di pregio.



Gli analisti scrivono che i risultati del Gruppo per l'esercizio 2025 sono stati in linea con le stime per quanto riguarda il fatturato, ma sotto le attese per gli utili (EBITDA e utile netto rettificato rispettivamente inferiori di 200.000 e 100.000 euro rispetto alle stime) e la generazione di cassa (indebitamento netto +2 milioni di euro rispetto alle stime) a causa delle aperture tardive del Melià Venezia Lido e dell'Hotel Malaspina, che hanno generato perdite iniziali di avvio e diluito l'EBITDA dell'esercizio 2025 di circa 1 milione di euro complessivamente, implicando un EBITDA normalizzato di 2,7 milioni di euro. Analizzando l'andamento anno su anno, il Gruppo si è espanso significativamente, aggiungendo 5 nuove strutture che hanno contribuito a circa 9,5 milioni di euro di ricavi nell'esercizio 2025 e dovrebbero raggiungere circa 12 milioni di euro nell'esercizio 2026.



L'andamento commerciale di inizio 2026 è stato positivo e le previsioni del management indicano ricavi compresi tra 30 e 32 milioni di euro e un EBITDA compreso tra 2,8 e 3,2 milioni di euro. L'esercizio 2026 rappresenterà "il primo test significativo del profilo di redditività del perimetro ampliato, con Melià Venezia Lido e Malaspina che rimangono i principali fattori di svolta", si legge nella ricerca. Ciononostante, ValueTrack adotta una tempistica più prudente nelle previsioni a causa del ritardo nell'avvio delle nuove strutture. Riduce le stime sui ricavi di circa il 2-3% e l'EBITDA di circa il 14% in media nel periodo 2026-2028, mentre l'utile netto si riduce di circa 0,5 milioni di euro e l'indebitamento netto aumenta di circa 1 milione di euro nell'arco temporale delle previsioni. La leva operativa incorporata nel modello dovrebbe iniziare a emergere più chiaramente a partire dall'esercizio 2026, quando si prevede che i costi della sede centrale scendano al di sotto del 10% del valore della produzione (rispetto all'11% dell'esercizio 2025 e al 13% dell'esercizio 2024).



Le previsioni implicano: (i) un CAGR dei ricavi di circa il 14% nel periodo 2025-2028, supportato (dal 2027) da un incremento annuo dei ricavi di circa 2,5-3 milioni di euro derivante dai nuovi contratti di gestione; (ii) espansione del margine EBITDA superiore all'11% entro il 2028; e (iii) FCF superiore alla soglia di 2 milioni di euro, che riduce l'indebitamento netto a 7,1 milioni di euro entro il 2028 (una riduzione della leva finanziaria di 6,2 milioni di euro rispetto all'esercizio 2025).



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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