TPS, ValueTrack aumenta fair value con M&A che rimane una priorità strategica

(Teleborsa) - ValueTrack ha aumentato a 10 euro per azione (dai precedenti 9,75 euro) il fair value su TPS , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico e automotive.



Gli analisti riferiscono che il management prevede un contesto economico più normale nel 2026. Nel settore Aerospaziale e Difesa, la continua evoluzione della catena di fornitura potrebbe creare ulteriori opportunità per TPS di acquisire quote di mercato, mentre rimangono visibili ulteriori opportunità di crescita in diverse nicchie tecniche. Anche le fusioni e acquisizioni (M&A) rimangono una priorità strategica: il 2025 è stato particolarmente attivo in termini di scouting e il management auspica di completare un'acquisizione nel 2026 qualora venga individuato il target giusto.



Le previsioni aggiornate di ValueTrack per il periodo 2026-2028 sono le seguenti: 1) crescita del valore della produzione (VoP) con un CAGR del 6%; 2) margini EBITDA che si manterranno vicini al 18% per tutto il periodo; 3) EBITDA in valore assoluto in crescita di circa il 6% annuo, fino a 11 milioni di euro nel 2028; 4) Free Cash Flow medio annuo di 3,1 milioni di euro, che porterà la posizione di cassa netta nel 2028 a circa 27,8 milioni di euro, ovvero circa il 50% dell'attuale capitalizzazione di mercato.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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