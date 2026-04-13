Reway, ValueTrack alza il fair value: ora focus sulla qualità dell'esecuzione

(Teleborsa) - ValueTrack ha alzato a 10,35 euro per azione (da 10,20 euro) il fair value su Reway Group , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali. Gli analisti scrivono che i risultati di Reway per l'esercizio 2025 sono stati "solidi, sebbene alcune problematiche relative a contratti specifici sembrino aver limitato la piena conversione dei margini/flussi di cassa".



Il flusso di notizie sul mercato di riferimento rimane positivo, con l'ultimo sviluppo riguardante il nuovo piano da 30 miliardi di euro di ASPI, di cui la maggior parte relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria. In questo contesto, "l'attenzione di Reway si sposta ora dalla solidità del portafoglio ordini alla qualità dell'esecuzione, ovvero dalla conversione della crescita in una generazione di cassa più costante". Il management sta affrontando questo aspetto attraverso una più ampia riorganizzazione interna, una maggiore profondità manageriale e un sistema di controllo dei contratti più granulare. "Queste azioni dovrebbero supportare una piattaforma più strutturata e scalabile per la prossima fase di crescita", si legge nella ricerca.



Le previsioni aggiornate per il periodo 2026-2030 sono: 1) CAGR del VoP al 10,1%, supportato da un portafoglio ordini netto superiore a 1 miliardo di euro e da circa 2 miliardi di euro di nuovi ordini previsti in 5 anni; 2) Margini EBITDA ed EBITA convergenti rispettivamente a circa il 20% e il 18%, il che implica circa 82 milioni di euro e 75 milioni di euro nel 2030; 3) flusso di cassa netto pari a circa 63 milioni di euro entro il 2030, nonostante il capitale circolante netto sia pari al 41-42% del valore del prodotto ma gli investimenti in conto capitale siano molto limitati, inferiori al 2% del valore del prodotto.

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