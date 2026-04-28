Milano 12:29
48.265 +1,24%
Nasdaq 27-apr
27.306 0,00%
Dow Jones 27-apr
49.168 -0,13%
Londra 12:29
10.366 +0,43%
Francoforte 12:29
24.117 +0,14%

Tasso disoccupazione Spagna (QoQ) nel primo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Tasso disoccupazione Spagna (QoQ) nel primo trimestre
Spagna, Tasso disoccupazione nel primo trimestre su base trimestrale (QoQ) +10,83%, in aumento rispetto al precedente +9,93% (la previsione era +9,8%).

(Foto: jorono / Pixabay)
Condividi
```