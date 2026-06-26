Milano 16:14
51.222 -1,08%
Nasdaq 16:14
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Dow Jones 16:14
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USA, Fiducia consumatori Università Michigan in giugno

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USA, Fiducia consumatori Università Michigan in giugno
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in giugno pari a 49,5 punti, in aumento rispetto al precedente 44,8 punti (la previsione era 48,9 punti).
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