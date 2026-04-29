Milano 11:09
47.804 -0,49%
Nasdaq 28-apr
27.029 0,00%
Dow Jones 28-apr
49.142 -0,05%
Londra 11:09
10.265 -0,66%
Francoforte 11:09
23.962 -0,23%

Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,19%)

Il CAC40 prende il via a 8.088,98 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,19%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto -0,19%, a quota 8.088,98 in apertura.
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