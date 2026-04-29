T-mobile Us, risultati 1° trimestre superano attese con EPS a 2,27 Usd

(Teleborsa) - L'operatore di telefonia mobile T-mobile Us ha chiuso il primo trimestre con risultati superiori alle aspettative degli analisti, trainati da una crescita degli abbonamenti e da un aumento dei ricavi da servizi superiori alle previsioni.



L'utile netto è diminuito del 15% a 2,5 miliardi di dollari, a causa dei costi legati alla fusione con US Cellular. L'utile per azione rettificato si è attestato a 2,27 dollari, superando il consenso degli analisti di 2,05 dollari. Il fatturato è cresciuto dell'11% a 23,11 miliardi di dollari, superando le stime di 22,97 miliardi di dollari.



Gli abbonamenti sono stati 217.000, superando la stima di 193.000 nuovi abbonati e registrando una crescita del 6% su base annua. I ricavi da servizi sono aumentati dell'11% a 18,8 miliardi di dollari, mentre i ricavi da servizi in abbonamento sono cresciuti del 15% a 15,6 miliardi di dollari.



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