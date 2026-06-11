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Londra: brillante l'andamento di Next

Migliori e peggiori
Londra: brillante l'andamento di Next
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa, che tratta in utile dell'1,86% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Next rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Next è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 144,1 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 139,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 148,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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