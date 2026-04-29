MIT SIM, KT&Partners taglia fair value con peso delisting in attesa di integrazione con Ambro

(Teleborsa) - KT&Partners ha abbassato il fair value
(a 5,4 euro
per azione da 5,8 euro, per un potenziale upside del 193%) e confermato la raccomandazione
(Add
) sul titolo MIT SIM
, intermediario quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella prestazione dei servizi di investimento.
Gli analisti ricordano che MIT SIM ha riportato commissioni lorde
per l'esercizio 2025 pari a 4,2 milioni di euro (-12% su base annua, -4% rispetto alle stime
), a testimonianza di un contesto difficile per l'EGM, caratterizzato da un'accelerazione dei delisting
(19 contro 14 nell'esercizio 2024) e dall'assenza di operazioni di IPO di grandi dimensioni, nonostante un numero stabile di nuove quotazioni (21, in linea con l'esercizio 2024). Le commissioni Specialist si sono mantenute relativamente stabili a 1,4 milioni di euro (-6% su base annua), con 68 mandati attivi che confermano la leadership di mercato in circa il 33% delle società quotate in EGM per il quarto anno consecutivo. La voce Global Coordinator è stata la più debole
, con 0,8 milioni di euro (-42% su base annua), a causa di dimensioni delle operazioni inferiori alla media in 4 IPO. EGA e RTO si sono dimostrate resilienti, crescendo rispettivamente del +14% e del +6% su base annua, raggiungendo 0,9 milioni di euro e 1,0 milioni di euro. I ricavi netti da commissioni, pari a 3,5 milioni di euro (-11% su base annua), sono risultati superiori alle stime (+6%).
L'integrazione
tra Ambromobiliare
, MIT SIM e 4AIM SICAF
ha raggiunto la fase finale. Dopo aver ricevuto, il 31 marzo 2026, l'autorizzazione regolamentare dalla Banca d'Italia per l'acquisizione di una partecipazione di controllo in MIT SIM, il 14 aprile 2026 l'assemblea degli azionisti di Ambromobiliare ha formalmente approvato l'operazione e i quattro aumenti di capitale (circa 26 milioni di euro) necessari per la piena integrazione. Soddisfatte tutte le condizioni preliminari, il 24 aprile 2026 sono stati effettuati
gli scambi azionari tra Ambromobiliare e gli azionisti di MiT SIM e 4AIM, dando impulso alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie
sulle azioni residue di entrambe le società.
Gli analisti hanno rivisto le previsioni per il periodo FY26-FY29
, principalmente a causa di una base clienti iniziale inferiore nei segmenti Specialist ed EGA
, dovuta a un numero di delisting superiore alle attese. Invariate le ipotesi sul ritmo di acquisizione clienti e sulla traiettoria della quota di mercato, pertanto la revisione è in gran parte dovuta a un effetto base. Le commissioni per specialisti e EGA sono ridotte a 1,4 milioni di euro e 1 milione di euro nell'esercizio 2026 (da 1,6 milioni di euro e 1,2 milioni di euro), mentre le stime per Global Coordinator e RTO rimangono invariate. Complessivamente, le commissioni lorde per l'esercizio 2026 sono riviste a 4,7 milioni di euro (-8% rispetto ai 5,1 milioni di euro previsti in precedenza, +11% su base annua rispetto al 2025), con un CAGR del 10,2% tra il 2025 e il 2029, fino a raggiungere i 6,2 milioni di euro nell'esercizio 2029. Le ipotesi relative alle spese per il personale sono leggermente aumentate di circa 0,1 milioni di euro nel periodo. L'utile netto per l'esercizio 2026 è rivisto a 0,2 milioni di euro (da 0,6 milioni di euro), per poi risalire a 0,9 milioni di euro entro l'esercizio 2029. Infine, viene prevista una PFN per il 2026 (inclusi i titoli negoziabili) di 2,3 milioni di euro cash (3 milioni di euro in precedenza), sostanzialmente invariato rispetto al 2025.