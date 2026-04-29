Naturgy scivola in fondo al mercato di Madrid
(Teleborsa) - Scende sul mercato il distributore di elettricità e gas naturale spagnolo, che soffre con un calo del 4,19%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Naturgy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Naturgy rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Naturgy rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27,19 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26,17. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```