Naturgy scivola in fondo al mercato di Madrid

(Teleborsa) - Scende sul mercato il distributore di elettricità e gas naturale spagnolo , che soffre con un calo del 4,19%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Naturgy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Naturgy rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Naturgy rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27,19 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26,17. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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