New York: General Dynamics in rally

(Teleborsa) - Protagonista òa società aerospaziale e della difesa , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,74%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di General Dynamics evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso General Dynamics rispetto all'indice.





Lo scenario di breve periodo di General Dynamics evidenzia un declino dei corsi verso area 335,6 USD con prima area di resistenza vista a 351,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 326,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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