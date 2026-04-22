SYS-DAT lancia buyback fino a 10 milioni di euro per il Piano Stock Option 2024-2026

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di SYS-DAT, società quotata su Euronext Milan nel segmento STAR e operatore italiano nel settore ICT con servizi e soluzioni innovative per i principali segmenti industriali e del mercato dei servizi, si è riunito oggi per deliberare l'avvio del programma di acquisto di azioni proprie a partire dal 30 aprile prossimo, in esecuzione della delibera assembleare odierna.



Il Programma, finalizzato unicamente all'adempimento delle obbligazioni del "Piano di Stock Option 2024-2026" approvato dall'assemblea il 21 marzo 2024 e modificato il 15 aprile 2024, prevede un massimo di 1.250.000 azioni acquistabili in una o più volte, per un controvalore non superiore a 10 milioni di euro, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili dall'ultimo bilancio approvato.



Attualmente la Società detiene 389.194 azioni proprie, mentre le controllate non ne possiedono alcuna.



Le operazioni saranno eseguite sul mercato tramite Intesa Sanpaolo, intermediario autorizzato indipendente che garantirà la parità di trattamento degli azionisti secondo le norme vigenti, dal 30 aprile 2026 al 15 aprile 2027, anche in più tranche e su base rotativa.



A Piazza Affari, oggi, controllato progresso per la società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali , che chiude in salita dello 0,21%.







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