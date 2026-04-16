BasicNet avvia nuovo buyback 2026/2027 fino a 30 milioni di euro dopo il completamento del programma 2025

(Teleborsa) - BasicNet ha comunicato che con l'Assemblea odierna si è concluso il piano di acquisto di azioni proprie approvato il 17 aprile 2025, nell'ambito del quale la Società ha acquistato complessivamente 1.686.665 azioni a un prezzo medio di 7,294 euro, per un esborso complessivo pari a 12,3 milioni di euro.



Contestualmente, a seguito della nuova autorizzazione assembleare deliberata in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di avviare il Piano di acquisto di azioni proprie 2026/2027, nel rispetto della normativa vigente e della parità di trattamento degli azionisti.



Il Piano 2026/2027 è finalizzato a dotare la Società di un portafoglio di azioni proprie da utilizzare come corrispettivo in eventuali operazioni straordinarie, come garanzia in operazioni finanziarie, per remunerare gli azionisti in particolari condizioni di mercato, cogliere opportunità di creazione di valore e di efficiente impiego della liquidità, nonché per servire eventuali piani di incentivazione e fidelizzazione.



In base alla delibera assembleare, gli acquisti, effettuabili anche in più tranche, potranno avere ad oggetto fino a un massimo del 20% del capitale sociale, per un controvalore complessivo non superiore a 30 milioni di euro, tenendo conto delle azioni proprie già detenute e nel rispetto dei limiti di legge.



Il piano terminerà alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2026 e gli acquisti proseguiranno su Euronext Milan.



Alla data odierna BasicNet detiene complessivamente 6.500.000 azioni proprie, pari al 12,037% del capitale sociale.



Intanto, a Piazza Affari, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori registra una flessione dell'1,32% rispetto alla vigilia e si attesta a 7,5 euro.

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