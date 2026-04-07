Milano 16:18
45.388 -0,52%
Nasdaq 16:18
23.886 -1,27%
Dow Jones 16:18
46.312 -0,77%
Londra 16:18
10.350 -0,83%
Francoforte 16:18
22.911 -1,11%

USA, Ordini beni durevoli (MoM) in febbraio

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USA, Ordini beni durevoli (MoM) in febbraio
USA, Ordini beni durevoli in febbraio su base mensile (MoM) -1,4%, in calo rispetto al precedente -0,5% (la previsione era -1,1%).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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