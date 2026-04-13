Yolo cresce nel segmento mobility con prodotto per moto e partnership con CNP Assurances

(Teleborsa) - Yolo Group , operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, cresce nel segmento mobility attraverso la controllata AllianceInsay, tech broker attivo nella distribuzione indiretta di prodotti assicurativi del ramo danni e servizi. Nel 2025, AllianceInsay ha intermediato nel segmento automotive premi per 7,6 milioni di euro (+50% rispetto ai 5,1 milioni del 2024), su un totale premi intermediati da Yolo Group di 25,8 milioni (+112%).



Il modello di business di AllianceInsay è basato sull'integrazione nativa tra distribuzione assicurativa, tecnologie digitali e servizi, configurandosi come un ecosistema che supporta i concessionari (dealer) lungo tutte le fasi della relazione con il cliente. La crescita di AllianceInsay, che serve oltre cento tra concessionari, intermediari e operatori del mercato auto sull'intero territorio nazionale e può contare su un portafoglio di oltre 30 prodotti assicurativi, è sostenuta dalle sinergie sviluppate in Yolo Group, sia commerciali (offerta ai dealer, in aggiunta ai prodotti per l'auto, di polizze d'interesse per i loro clienti) sia tecnologiche (integrazione tra i modelli distributivi digitalizzati delle società del Gruppo).



Nei primi mesi del 2026 AllianceInsay ha potenziato l'offerta con un prodotto CVT (Corpi Veicoli Terrestri) pluriennale per le moto. AllianceInsay ha inoltre sottoscritto una partnership con CNP Assurances IARD, filiale del gruppo francese CNP Assurances specializzata nell'assicurazione danni, che permetterà a CNP Assurances di entrare nel segmento automobilistico CVT (Corpi Veicoli Terrestri) italiano attraverso un modello distributivo evoluto e pienamente integrato.



"L'offerta di nuovi servizi abilitati dal digitale rende la mobilità un segmento con un potenziale tra i più promettenti del mercato assicurativo - ha detto Gianluca De Cobelli, co-fondatore e CEO di Yolo Group - Grazie al posizionamento acquisito da AllianceInsay, alle sinergie di gruppo e al modello distributivo omnicanale, Yolo è nelle condizioni per aumentare la diversificazione dell'offerta e cogliere questa nuova opportunità di crescita".

Condividi

```