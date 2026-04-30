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Analisi Tecnica: USD/YEN del 29/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 29/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 aprile

Modesto recupero sui valori precedenti per il cross americano contro Yen, che conclude in progresso dello 0,51%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 160,749, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 159,7. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 161,798.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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