AATech, aggiornamento azionisti significativi, Ugo Colombo al 3,08% del capitale votante

(Teleborsa) - AATech ha ricevuto comunicazione da parte di Ugo Colombo relativa alla sottoscrizione di complessive 593.268 azioni ordinarie della Società.



Sulla base delle informazioni ricevute, alla data del 4 giugno 2026 Ugo Colombo detiene 593.268 azioni ordinarie, pari al 6,03% delle azioni ordinarie, e 593.268 diritti di voto, pari al 3,08% del totale dei diritti di voto.



L’azionariato di AATech vede pertanto Alesia AI S.r.l. al 29,56% delle azioni ordinarie (63,99% dei diritti di voto), Az Multi Asset World

Trading al 4,45% (2,28% dei diritti di voto), Ugo Colombo al 6,03% (3,08%), il restante 59,96% (30,65% dei diritti di voto) è in mano al mercato.

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