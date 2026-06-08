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Buzzi, azionista di controllo arriva al 70,5% con maggiorazione voto e contratto collar

Finanza, Partecipazioni rilevanti
Buzzi, azionista di controllo arriva al 70,5% con maggiorazione voto e contratto collar
(Teleborsa) - Fimedi, holding finanziaria che fa capo alla famiglia Buzzi, ha una partecipazione potenziale del 70,544% in Buzzi, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 5 giugno 2026.

In particolare, il 69,237% sono diritti di voto riferibili ad azioni, mentre l'1,306% è un contratto collar con durata triennale.

La quota in azioni è salita dal precedente 51,493%, datato 18 gennaio 2021, a seguito dell'avvenuta maggiorazione dei diritti di voto relativi a 102.248.271 azioni ordinarie Buzzi, detenute direttamente ed indirettamente da Fimedi.
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