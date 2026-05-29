BFF Bank, JPMorgan ha una partecipazione del 4,977%

(Teleborsa) - JP Morgan ha una quota potenziale pari al 4,977% in BFF Bank , società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 25 maggio 2026.



In particolare, il 3,63% sono diritti di voto riferibili ad azioni, mentre l'1,346% sono Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 18/11/2026 ed il 26/05/2027.

Condividi

```