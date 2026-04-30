Milano 10:26
47.509 -0,60%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 10:26
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Francoforte 10:26
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Borsa: Milano apre in rosso dello 0,98%

Il FTSE MIB avvia gli scambi a 47.326,17 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano apre in rosso dello 0,98%
Il Principale indice della Borsa di Milano si muove in territorio negativo (-0,98%), a quota 47.326,17 in apertura.
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