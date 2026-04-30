Borse europee positive con BCE e BoE ferme in attesa di nuovi dati

(Teleborsa) - Le Borse europee si muovo in positivo, tranne Parigi appena sotto la parità
, dopo la decisione attesa di BCE e Bank of England di lasciare i tassi invariati. A incoraggiare gli acquisti contribuiscono le indiscrezioni della CNN secondo cui gli USA si attendono entro domani una proposta aggiornata da Teheran per mettere fine al conflitto.
La BCE ha lasciato il depo rate al 2%
, in linea con le attese (con una decisione presa all'unanimità
ma dopo una intensa discussione anche su un eventuale rialzo). La presidente Christine Lagarde
ha lasciato intendere che il Consiglio direttivo prenderà in considerazione un possibile aumento dei tassi di interesse a giugno. "Abbiamo preso una decisione ponderata sulla base di informazioni ancora insufficienti - ha affermato in conferenza stampa - Abbiamo discusso la decisione che abbiamo preso all'unanimità oggi, ma abbiamo anche discusso a lungo e in modo approfondito la possibilità di un aumento
dei tassi". Alla domanda se la riunione di giugno porterà a un aumento dei tassi - come attualmente si aspettano investitori e analisti - ha risposto che le prossime sei settimane "saranno il momento opportuno" per valutare l'economia "al fine di prendere una decisione ponderata sulla base di informazioni verificate e riesaminate".
"Il messaggio chiave è chiaro. La BCE non intende reagire automaticamente a uno shock di offerta
che, fino ad oggi, si è tradotto in una spinta al rialzo concentrata sui prezzi energetici: un intervento di politica monetaria in questa fase rischierebbe di amplificare il rallentamento della crescita senza un reale beneficio sull'inflazione - fa notare Martina Daga, Macro Economist di AcomeA
SGR - Diverso il discorso se si materializzano i cosiddetti "effetti di secondo round", ovvero se l'aumento dei prezzi energetici inizia a propagarsi al resto del paniere del consumatore, ai salari e al prezzo dei servizi. In quel caso l'ancoraggio delle aspettative di inflazione sarebbe a rischio e la Bce dovrebbe intervenire per garantire la stabilità dei prezzi, suo mandato primario".
La Banca d'Inghilterra
(BoE) ha votato
8 a 1 per mantenere il bank rate al 3,75%. Solo un membro del Comitato avrebbe preferito un incremento dello 0,25%.
Sul fronte macroeconomico, nell'Eurozona
ad aprile l'inflazione flash headline
ha segnato
, come da attese, una variazione di +3% a/a (da +2,6% di marzo), mentre quello core
di +2,2% (da +2,3%) grazie a un rallentamento dei servizi. L'accelerazione della misura complessiva è stata principalmente generata dall'energia (+10,9% a/a) che "dovrebbe spingere anche nei prossimi mesi sia per il venir meno di alcuni tagli fiscali sui carburanti, sia per un più diffuso incremento delle componenti legate a gas ed energia elettrica", fanno notare gli analisti di Intesa Sanpaolo, secondo cui l'inflazione area euro dovrebbe quindi salire ulteriormente fino a raggiungere un picco vicino a +4% a/a in autunno.
Sempre in Eurozona, il PIL preliminare del 2° trimestre
ha registrato
una crescita di +0,1% t/t (contro +0,2% atteso e precedente) su cui ha pesato il volatile dato irlandese: le principali economie, a eccezione della stagnante Francia, hanno infatti evidenziato performance superiori alle stime (+0,3% t/t in Germania grazie agli stimoli governativi, +0,2% in Italia e +0,6% in Spagna). A marzo la disoccupazione area euro è scesa marginalmente al 6,2% (al 5,2% quella italiana).
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,17. Forte rialzo per l'oro
, che segna un guadagno dell'1,73%. Vendite diffuse sul petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 105,6 dollari per barile.
Scende lo spread
, attestandosi a +81 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il BTP decennale
riporta un rendimento del 3,87%. Tra le principali Borse europee
piccoli passi in avanti per Francoforte
, che segna un incremento marginale dello 0,59%, buona performance per Londra
, che cresce dell'1,35%, e nulla di fatto per Parigi
, che passa di mano sulla parità.
Il listino milanese
mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,33%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 50.411 punti. In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,44%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(-0,18%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, sostenuta A2A
, con un discreto guadagno del 3,03%. Buoni spunti su Enel
, che mostra un ampio vantaggio del 2,21%. Ben impostata Terna
, che mostra un incremento del 2,14%. Tonica Hera
che evidenzia un bel vantaggio del 2,12%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Stellantis
, che prosegue le contrattazioni a -6,15%. Si concentrano le vendite su Moncler
, che soffre un calo del 2,49%. Vendite su Amplifon
, che registra un ribasso dell'1,80%. Sostanzialmente debole Unicredit
, che registra una flessione dell'1,08%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Technoprobe
(+3,85%), Revo Insurance
(+2,80%), Cembre
(+2,54%) e Philogen
(+1,89%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su BFF Bank
, che prosegue le contrattazioni a -16,07%. Tonfo di Maire
, che mostra una caduta del 5,75%. Lettera su Ferretti
, che registra un importante calo del 4,99%. Scende NewPrinces
, con un ribasso del 4,03%.