Convergenze, ricavi pressoché stabili a 6,8 milioni di euro nel primo trimestre

(Teleborsa) - Convergenze , società quotata su Euronext Growth Milan e operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed

Energia, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi pari a 6,8 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto a 6,9 milioni del primo trimestre 2025, in un contesto caratterizzato da dinamiche di mercato differenziate tra i diversi segmenti di attività.



Nel dettaglio, la BU TLC ha generato ricavi per 2,8 milioni, stabili rispetto al primo trimestre 2025, sostenuti da una base clienti consolidata e da una crescente incidenza dei servizi su infrastruttura proprietaria. La BU Energia ha registrato ricavi pari a 4 milioni rispetto a 4,1 milioni del 1Q2025, in lieve diminuzione del 2,7%, principalmente per effetto delle dinamiche dei prezzi della materia prima, solo parzialmente compensate dall’evoluzione della base clienti.



Con riferimento alla rete in fibra ottica proprietaria, si registra un ulteriore ampliamento dell’infrastruttura, che al 31 marzo 2026 ha raggiunto un’estensione complessiva superiore a 13.100 km, in aumento del 9,5% rispetto ai 12.000 km rilevati al 31 marzo 2025.



"I risultati del primo trimestre confermano la solidità del nostro modello e la capacità di mantenere un equilibrio tra stabilità dei ricavi e sviluppo strategico - ha commentato l'AD Rosario Pingaro - Continuiamo a investire con determinazione nell’infrastruttura proprietaria, rafforzando la qualità e il controllo dei servizi TLC, mentre nel comparto energia proseguiamo in un percorso di ottimizzazione e valore sostenibile. Il nostro focus resta chiaro: crescere in modo efficiente, innovare e generare benefici concreti per clienti, territori e stakeholder".

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