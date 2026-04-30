Piazza Affari: calo per Fiera Milano

(Teleborsa) - Ribasso per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che presenta una flessione dell'1,86%.



L'andamento di Fiera Milano nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico di Fiera Milano mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 7,253 Euro con area di resistenza individuata a quota 7,643. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 7,117.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```