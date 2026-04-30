Prada, vendite primo trimestre in crescita grazie alle Americhe. Rallenta Miu Miu

(Teleborsa) - Prada, società di moda italiana quotata a Hong Kong, ha chiuso il primo trimestre del 2026 con Ricavi Netti pari a 1.428 milioni di euro, +14% anno su anno, +3% organico; le Vendite Retail sono state pari a 1.245 milioni di euro, +10% anno su anno, +1% organico, su una base di confronto a doppia cifra (+13%) nel Q1-25, trainate da full price.



Il gruppo segnala un altro trimestre solido per il marchio Prada, in linea con il Q4-25; il trend positivo e in ulteriore miglioramento delle vendite ful price è stato parzialmente controbilanciato dalla continua riduzione della contribuzione degli outlet; Miu Miu prosegue nel suo percorso di crescita, con vendite Retail in aumento del +2%, nonostante la base di confronto sfidante di +60% nel Q1-25 e un impatto negativo più marcato del conflitto in Medio Oriente.



A livello geografico, l'Asia Pacifico ha continuato a mostrare solidità, +13% anno su anno, +5% organico. L'Europa è cresciuta del +2% anno su anno, in contrazione del 6% su base organica, a fronte di basi di confronto pluriennali sfidanti, incluso nel Q1-25 (+14%); il rallentamento è stato più marcato nella spesa legata ai flussi turistici, mentre la domanda locale ha riportato una contrazione più modesta. Le Americhe hanno mantenuto una traiettoria di crescita forte, +34% su base annua, +15% organico, sostenuta da una domanda locale dinamica.



Ricavi Netti pari a 143 milioni di euro per Versace, che registra un andamento in linea con le aspettative.



"Il Gruppo ha continuato a crescere in un contesto difficile e contro la base di confronto più impegnativa dell'anno - ha detto l'AD Andrea Guerra - Prada ha mantenuto una dinamica positiva, mostrando un ulteriore miglioramento delle vendite full price. Miu Miu continua a beneficiare di forte desiderabilità; sebbene il suo percorso di crescita ci porti a confrontarci con obiettivi molto elevati, siamo rassicurati dalla qualità di tale crescita, raggiunta senza compromessi, e siamo fiduciosi riguardo alle opportunità future".



"L'integrazione di Versace procede in linea con le aspettative, con focus sul rafforzamento di organizzazione e processi in vista della prossima fase di evoluzione creativa - ha aggiunto - La nostra strategia solida e ben articolata verso l'alto di gamma da un lato, e volta ad attrarre nuova clientela dall'altro, sarà determinante nei prossimi mesi. In parallelo, continueremo ad operare con disciplina, vigili ma fedeli all'ambizione di Gruppo di generare una crescita superiore alla media di mercato".

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