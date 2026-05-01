Analisi Tecnica: USD/YEN del 30/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile

Giornata pesante quella del 30 aprile per il cross americano contro Yen, che ha chiuso in calo a 156,583.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 155,311. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 159,127. Il peggioramento del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 154,039.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)