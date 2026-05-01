Londra: andamento negativo per IMI

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi , che mostra un decremento del 2,08%.



L'andamento di IMI nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 27,67 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 27,17. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 27,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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