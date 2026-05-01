Londra: andamento negativo per IMI
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi, che mostra un decremento del 2,08%.
L'andamento di IMI nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 27,67 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 27,17. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 27,01.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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