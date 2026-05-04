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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 3/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 3/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 maggio

Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,07%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,9141. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,9221. Il peggioramento dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,9112.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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