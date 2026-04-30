Milano 17:26
48.202 +0,85%
Nasdaq 17:26
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Dow Jones 17:26
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Londra 17:26
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Francoforte 17:27
24.266 +1,30%

USA, PMI Chicago in aprile

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USA, PMI Chicago in aprile
USA, PMI Chicago in aprile pari a 49,2 punti, in calo rispetto al precedente 52,8 punti (la previsione era 54,8 punti).
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