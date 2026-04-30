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USA, PMI Chicago in aprile
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30 aprile 2026 - 15.50
USA,
PMI Chicago in aprile pari a 49,2 punti
, in calo rispetto al precedente 52,8 punti (la previsione era 54,8 punti).
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