Generali Investments nomina Ole Jorgensen Chief AI Officer

Il manager guiderà l'integrazione dell'intelligenza artificiale nella piattaforma globale di asset management del gruppo

(Teleborsa) - Generali Investments ha annunciato la nomina di Ole Jorgensen a Chief AI Officer, con il compito di coordinare l'integrazione dell'intelligenza artificiale all'interno della piattaforma globale di investimento del gruppo.



Nel nuovo ruolo, Jorgensen supervisionerà l'adozione delle tecnologie di IA nella piattaforma di asset management multi-affiliate della società. Sarà responsabile della definizione e dell'attuazione di una strategia unitaria sull'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di sviluppare in modo coordinato tra le diverse affiliate iniziative orientate al miglioramento della produttività, nel rispetto degli standard di gestione del rischio e di governance.



"L'accelerazione esponenziale dell'intelligenza artificiale è destinata a trasformare profondamente il nostro settore e noi intendiamo cogliere pienamente questa evoluzione", ha dichiarato Woody Bradford, Chief Executive Officer e General Manager di Generali Investments. "Stiamo elevando lo sviluppo delle capacità di IA a priorità strategica su tutta la nostra piattaforma, con l'obiettivo di costruire una solida base tecnologica in grado di migliorare i risultati di investimento, l'efficienza operativa e la qualità del servizio offerto ai clienti".



Jorgensen, da parte sua, ha sottolineato l'intenzione di "integrare un approccio all'intelligenza artificiale condiviso e sinergico su tutta la piattaforma globale, in cui la tecnologia valorizzi le capacità umane e la collaborazione tra le diverse affiliate".



Il nuovo Chief AI Officer arriva all'incarico dopo dodici anni come Director of Research presso Global Evolution Asset Management, società affiliata di Generali Investments, dove ha guidato l'integrazione delle tecniche di intelligenza artificiale nel processo di investimento. Nel suo percorso professionale ha inoltre ricoperto incarichi presso la Banca Mondiale ed è stato Presidente dell'Advisory Committee delle Nazioni Unite sui PRI per l'integrazione dei criteri ESG nei rating di credito.



Jorgensen è in possesso di un Ph.D. e di un Master of Science in macroeconomia internazionale e ha svolto attività accademica come Professore di Economia. Ha inoltre completato due programmi strategici sull'intelligenza artificiale presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT) e un Executive Program presso la Singularity University nella Silicon Valley.



Generali Investments, parte del Gruppo Generali, gestisce asset per oltre 736 miliardi di euro al 31 dicembre 2025.

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