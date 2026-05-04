Mercati in stand-by con incertezza su Hormuz. Focus su auto dopo minacce di dazi

(Teleborsa) - Seduta cauta per l'azionario europeo, con il riaccendersi dello scontro tra Stati Uniti e Iran, dopo che ieri Donald Trump ha annunciato il "Project Freedom", un piano per guidare le navi attraverso lo Stretto di Hormuz a partire da oggi, sebbene l'Iran abbia fortemente criticato la mossa, considerandola una violazione del cessate il fuoco.



Trump ha fornito pochi dettagli sul piano di soccorso alle navi e ai loro equipaggi che sono rimasti "bloccati". "Abbiamo comunicato a questi Paesi che guideremo le loro navi in sicurezza fuori da queste vie navigabili soggette a restrizioni, in modo che possano proseguire liberamente e senza difficoltà le loro attività", ha scritto Trump in un post pubblicato ieri su Truth Social. L'esercito iraniano ha intimato però questa mattina alle forze USA di non entrare nello Stretto di Hormuz. "Abbiamo ripetutamente affermato che la sicurezza dello Stretto di Hormuz è nelle nostre mani e che il passaggio sicuro delle navi deve essere coordinato con le forze armate". ha detto Ali Abdollahi, capo del comando unificato delle forze armate, in un comunicato. "Avvertiamo che qualsiasi forza armata straniera, in particolare l'aggressivo esercito USA, sarà attaccata se intenderà avvicinarsi ed entrare nello Stretto di Hormuz", ha aggiunto.



Il calendario macro-economico di questa settimana sarà dominato da importanti dati sul mercato del lavoro statunitense, che culmineranno con il rapporto sull'occupazione di venerdì. Per quanto riguarda le banche centrali, domattina la Reserve Bank of Australia dovrebbe aumentare i tassi di interesse di 25 punti base (anche se la decisione rimane incerta); giovedì, la Norges Bank dovrebbe alzare i tassi di interesse di 25 punti base, mentre la Riksbank dovrebbe lasciare invariato il costo del denaro.



Focus oggi sul settore automobilistico europeo, dato che i dazi doganali sono tornati al centro del dibattito dopo che Trump ha annunciato l'intenzione di aumentare le tariffe di importazione delle auto dall'UE al 25%.



Sostanzialmente stabile l' euro / dollaro USA , che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,173. Lieve calo dell' oro , che scende a 4.613,3 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 102,5 dollari per barile.



Lieve miglioramento dello spread , che scende fino a +81 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,88%.



Tra gli indici di Eurolandia senza slancio Francoforte , che negozia con un +0,1%, Londra è chiusa per festività, e andamento cauto per Parigi , che mostra una performance pari a -0,1%.



Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB , che avanza a 48.388 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share , che si porta a 50.866 punti. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,41%); come pure, poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,59%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+5,21%), Avio (+1,87%), Leonardo (+1,83%) e Nexi (+1,78%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferrari , che ottiene -1,69%. Giornata fiacca per Tenaris , che segna un calo dell'1,10%. Piccola perdita per Enel , che scambia con un -0,94%. Tentenna A2A , che cede lo 0,74%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, BFF Bank (+4,53%), Cembre (+2,82%), Technoprobe (+2,33%) e WIIT (+2,15%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Ascopiave , che continua la seduta con -1,73%. Sostanzialmente debole Brembo , che registra una flessione dell'1,13%. Si muove sotto la parità Safilo , evidenziando un decremento dello 0,94%. Contrazione moderata per Ferragamo , che soffre un calo dello 0,74%.

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