STM in vetta al paniere delle Bue-Chips
(Teleborsa) - STMicroelectronics segna una performance brillante in Borsa, attestandosi fra i migliori del paniere FTSE MIB, con una risalita del 4,19% a 47,92 euro. L'apertura si è attestata a 48 euro, con un massimo intraday toccato a 49,985 euro e un minimo a 47,34 euro.
Gli scambi risultano particolarmente vivaci, per un volume complessivo di 2.957.456 titoli trattati ed un controvalore di circa 142,2 milioni di euro distribuiti su 13.542 contratti conclusi.
A sostenere le azioni del produttore italo-francese di chip concorre il ritorno degli acquisti sul settore tecnologico, specie dopo le trimestrali delle big tech USA alla fine della scorsa settimana.
Dal punto di vista tecnico, il livello di 47,34 EUR — corrispondente al minimo odierno — rappresenta un supporto a breve termine da monitorare, mentre la resistenza immediata si colloca in area 49,985 EUR, massimo toccato nella seduta corrente. Il superamento di tale soglia potrebbe aprire spazio a ulteriori allunghi.
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