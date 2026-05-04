TXT e-solutions, acquisito il 100% di NetMediaClick: operazione da 5,5 milioni

(Teleborsa) - TXT e-solutions , azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha siglato il contratto per l'acquisizione del 100% del capitale di NetMediaClick, Tech Media Company milanese fondata nel 2007 e specializzata in Performance Marketing e Retail Media. I risultati saranno consolidati nella divisione Smart Solutions di TXT a partire dal 1° maggio 2026.



NetMediaClick ha registrato nel 2025 ricavi totali di 4,6 milioni di euro e un EBITDA adjusted di circa 0,9 milioni (margin 20%).



L'enterprise value è stato fissato a 5,5 milioni di euro, pari a 6 volte l'EBITDA adjusted 2025, soggetto ad aggiustamento in funzione della posizione finanziaria netta al closing. Il pagamento avverrà per l'80% in contanti e per il 20% in azioni TXT, con un meccanismo di earn-out legato agli obiettivi combinati di EBITDA di NetMediaClick e della controllata Refine nel triennio 2026-2028, vincolato ad azioni TXT in escrow. I fondatori Giuseppe Facente e Valerio Ginnasi resteranno alla guida operativa per supportare l'integrazione con Refine.



"L’ingresso di NetMediaClick nel Gruppo TXT rappresenta un ulteriore passo strategico nel nostro percorso di crescita sostenibile, portando asset digitali proprietari con marginalità iniziali superiori alla media di Gruppo – ha commentato Daniele Misani, CEO di TXT –. L’operazione ci posiziona tra i principali player domestici nel MarTech – in particolare nel performance marketing – e rappresenta una leva per l’attuazione di sinergie commerciali e per la scalabilità del modello su mercati europei selezionati, supportata da integrazioni operative e dall’adozione di soluzioni avanzate basate su intelligenza artificiale".



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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