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Germania, Indice IFO in aprile
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24 aprile 2026 - 10.05
Germania,
Indice IFO in aprile pari a 84,4 punti
, in calo rispetto al precedente 86,3 punti (la previsione era 85,7 punti).
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