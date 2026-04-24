Milano 12:38
47.473 -0,91%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
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Londra 12:38
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Francoforte 12:38
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Germania, Indice IFO in aprile

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Germania, Indice IFO in aprile
Germania, Indice IFO in aprile pari a 84,4 punti, in calo rispetto al precedente 86,3 punti (la previsione era 85,7 punti).
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