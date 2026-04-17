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Partite correnti Zona Euro Unione Europea in febbraio
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17 aprile 2026 - 10.15
Unione Europea,
Partite correnti Zona Euro in febbraio pari a 25 Mld Euro
, in calo rispetto al precedente 40 Mld Euro (la previsione era 29,8 Mld Euro).
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