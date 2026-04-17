Milano 12:36
48.346 +0,66%
Nasdaq 16-apr
26.333 0,00%
Dow Jones 16-apr
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Partite correnti Zona Euro Unione Europea in febbraio

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Partite correnti Zona Euro Unione Europea in febbraio
Unione Europea, Partite correnti Zona Euro in febbraio pari a 25 Mld Euro, in calo rispetto al precedente 40 Mld Euro (la previsione era 29,8 Mld Euro).
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