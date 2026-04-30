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Biesse, Alessandra Baronciani lascia il CdA

Finanza
Biesse, Alessandra Baronciani lascia il CdA
(Teleborsa) - Biesse, multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, ha comunicato che Alessandra Baronciani, amministratore non esecutivo, ha rinunciato all'incarico di componente del CdA a causa di sopravvenuti motivi personali. La rinuncia avrà efficacia a decorrere dalla data odierna. Baronciani non detiene azioni. Il CdA provvederà alla cooptazione di un nuovo consigliere in occasione di una prossima riunione.
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