Websolute approva piano al 2028 con raddoppio marginalità. AD: percorso realistico

(Teleborsa) - Il CdA di Websolute , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce, ha approvato il Piano Industriale 2026-2028, che è fondato su cinque direttrici strategiche: recupero della marginalità della capogruppo; valorizzazione degli asset strategici; rafforzamento di AI, asset proprietari e ricavi ricorrenti; completamento delle normalizzazioni di struttura; maggiore integrazione commerciale e operativa tra le società del Gruppo.



Il Piano prevede, a livello consolidato: una crescita del valore della produzione da circa 22,8 milioni di euro nel 2025 a un range compreso tra 27,6 milioni e 29,3 milioni di euro nel 2028 e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni da circa 21,3 milioni a un range compreso tra 26,2 milioni e 27,9 milioni nello stesso arco temporale. I ricavi "produttivi" sono attesi in crescita da circa 20 milioni nel 2025 a un range compreso tra 24,6 milioni e 26,1 milioni nel 2028, con un incremento sostenuto da una maggiore integrazione commerciale tra le società del Gruppo, dal rafforzamento dell'offerta nei segmenti a maggiore potenziale e dalla progressiva valorizzazione degli asset a maggiore qualità di margine e ricorrenza.



L'EBITDA è previsto in crescita da circa 2,1 milioni a un range compreso tra 5,5 milioni e 6,3 milioni di euro nel 2028, con EBITDA margin atteso in miglioramento dal 9% a un range compreso tra 19,9% e 21,5%. Parallelamente, il Gruppo prevede un progressivo miglioramento dell'Indebitamento Finanziario Netto, da circa 6,4 milioni nel 2025 fino a un range compreso tra 0,5 milioni e 1 milionw di euro nel 2028.



"Il Piano Industriale 2026-2028 rappresenta la risposta concreta del Gruppo a un 2025 di forte discontinuità - ha commentato Lamberto Mattioli, Presidente e Amministratore Delegato - Abbiamo definito un percorso realistico, selettivo e industrialmente coerente, che mette al centro il recupero della marginalità, il rafforzamento della generazione di cassa e l'evoluzione del nostro posizionamento competitivo".



"La direzione è chiara: più integrazione tra le società del Gruppo, più valorizzazione degli asset proprietari, più AI e più ricavi ricorrenti - ha aggiunto - Riteniamo che Websolute disponga delle competenze, degli asset e delle basi industriali necessarie per trasformare questa fase in un'opportunità di rilancio e di creazione di valore sostenibile per il mercato e per tutti gli stakeholder".

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