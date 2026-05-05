Parigi: andamento rialzista per Bureau Veritas

(Teleborsa) - Avanza l' azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente , che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bureau Veritas rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro di medio periodo di Bureau Veritas ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 26,71 Euro. Primo supporto individuato a 26,28. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 27,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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